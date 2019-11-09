سعر الدولار في السودان اليوم السبت 9 نوفمبر 2019

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العين الإخباريةالسبت 2019/11/9 11:36 ص بتوقيت أبوظبي
ارتفاع سعر الدولار في السودان
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم السبت، إلى حدود 81 جنيها في تعاملات السوق السوداء، في حين استقر السعر في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان، حيث يخضع لسعر ثابت يحدده البنك المركزي السوداني عند 45 جنيها للشراء، و45.2 جنيه للبيع.
وقال متعاملون في السوق السوداء لوسائل إعلام سودانية إن الدولار واصل مسيرته الصاعدة في السوق السوداء والتي احتدمت منذ فترة في ظل ما يشاع عن شح في العملة الأجنبية.
وكان الدولار يتداول بسعر حول 78 جنيها، أمس الجمعة، لكنه واصل الصعود في تعاملات اليوم إلى حدود 81 جنيها تقل أو تزيد قليلا بحسب سعر البيع والشراء.
وتبدو الحركة الصاعدة في سعر الدولار أمام الجنيه السوداني مرتبطة بتصريحات إبراهيم البدوي، وزير المالية السوداني، والذي قال، أمس الجمعة، إن بلاده بحاجة إلى 5 مليارات دولار لدعم ميزانية 2020 "تفاديا لانهيار اقتصادي".
وفي تصريحات سابقة نقلتها وسائل إعلام سودانية، الخميس الماضي، اتهم البدوي ما قال إنها "الثورة المضادة" بشراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية من الأسواق السوداء للعملات للمساهمة في تصاعد أسعارها مقابل الجنيه السوداني.
تصريحات الوزير ربما عكست ارتباكا حكوميا غذى المخاوف لدى المتعاملين وهذه المخاوف هي الوقود الذي يعتمد عليه تجار الأسواق السوداء والموازية لرفع الأسعار.
وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، فقد تباينت قليلا في البنوك السودانية؛ حيث سجل سعر اليورو في بنك أم درمان 50.01 جنيه سوداني للبيع و49.76 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 50.32 للبيع 50.07 للشراء، وفي البنك السعودي السوداني 49.89 جنيه للبيع و49.64 جنيه للشراء.
كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك أم درمان 58.67 جنيه للبيع و58.38 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 55.92 جنيه للبيع و55.64 جنيه للشراء وفي البنك السعودي السوداني 57.03 جنيه للبيع و56.75 جنيه للشراء.
وبالنسبة لمعظم العملات العربية فقد ظلت ثابتة عند مستوى واحد في جميع البنوك وشركات الصرافة بالسودان، حيث سجل الريال السعودي 12.06 جنيه للبيع و12 جنيها للشراء وسجل الدرهم الإماراتي 12.31 جنيه للبيع و12.25 جنيه للشراء.
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