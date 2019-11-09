داوود حسين يقدم "في ذاكرة الظل" رمضان المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد النجم الكويتي داوود حسين لتصوير مسلسل جديد بعنوان "في ذاكرة الظل"، من المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل في تلفزيون الكويت وعدد من الفضائيات الخليجية.

وقال المنتج عبدالله عبدالرضا: "مسلسل (في ذاكرة الظل) يعدّ دراما اجتماعية تناقش موضوعات ثرية، من خلال النص الرائع للكاتبة المتميزة مريم نصير، وسيتصدى لبطولته النجم القدير داوود حسين الذي استطاع خلال المواسم الأخيرة أن يذهب إلى فضاءات إضافية في رصيده وتجربته، مثل مسلسلات (عبرة شارع) و(موضي قطعة من ذهب)".

وأضاف: "كما يشارك في العمل الجديد مجموعة من النجوم، منهم عبير الجندي وأحمد إيراج ويعقوب عبدالله وروان المهدي ومحمد صفر وحشد آخر من النجوم، وهو من إخراج الفنان محمد كاظم".

وأكد عبدالرضا أن التحضيرات الخاصة بالتصوير انطلقت في مركز الفنون ليبدأ العمل في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول.

وأشار إلى أنه بهذا المسلسل يواصل مسيرته الناجحة؛ إذ قدم في الفترة الماضية أعمالاً حققت انتشاراً كبيراً؛ منها مسلسل "ماذا لو" الذي عرض عبر منصات عالمية من بينها "نتفليكس"، فضلاً عن إنتاج المسرحية الاستعراضية "تومورور" مع النجمة شجون.