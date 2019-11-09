آيساب روكي يعود إلى السويد رغم "عراك الشوارع"

يعود مغني الراب الأمريكي آيساب روكي إلى السويد لإحياء حفلة موسيقية، بحسب مدير أعماله، رغم إدانته بتهمة الاعتداء على شخص، ما أثار توترات دبلوماسية وغضباً من المعجبين.



وذكرت شركة "لايف نيشن" الترفيهية في بيان: "بعد دعم هائل من المعجبين السويديين سيعود روكي إلى ستوكهولم لإحياء حفل مرتقب".

ومن المقرر إقامة الحفل في 11 ديسمبر/ كانون الأول في "إريكسون جلوب" بستوكهولم.

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وكان روكي (31 عاماً) أوقف في 3 يوليو/ تموز بعد ضلوعه في عراك بأحد شوارع العاصمة السويدية في 30 يونيو/حزيران ووضع في السجن خشية فراره إلى الخارج.

وأدّت قضية مغني الراب الأمريكي واسمه الحقيقي راكيم مايرز إلى توتّر العلاقات بين الولايات المتحدة والسويد.

واتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستوكهولم في أواخر يوليو/ تموز بالازدراء بمصير الأمريكيين من ذوي البشرة السمراء، كما أوفد إلى محاكمته مبعوثه الخاص لشؤون الرهائن روبرت أوبراين.

وأفرج عن آيساب روكي يوم 2 أغسطس/ آب في ختام محاكمة استمرّت 3 أيام عاد إثرها إلى الولايات المتحدة في طائرة خاصة، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.