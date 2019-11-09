محمد عساف مجددًا على هذا المسرح العريق

اعلنت صفحة مسرح المجاز عن انضمام الفنان محمد عساف الى لائحة الفنانين الذين سيحيون حفلة فنية على هذا المسرح العريق.

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ومن المتوقع ان يلتقي “عساف” الجمهور ضمن مهرجان “هلا بالمجاز”، على مسرح المجاز بالشارقة في العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها “عساف” على مسرح المجاز فقد سبق وتألق ضمن المهرجان مطلع عام 2019 حيث قدّم باقة من أجمل وأشهر أغنياته وتكلل حفله بالنجاح الكبير.

آخر أعمال “عساف” أغنية “كرمالك انت” تتر مسلسل “عروس بيروت”. الأغنية حملت توقيع الشاعر المتألق نزار فرنسيس، ومن الحان وتوزيع المبدع ميشال فاضل.