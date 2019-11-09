Nov 09, 2019
أكد السوبرستار راغب علامة الى أنه متفاءل من المرحلة المقبلة على الرغم من كل ما يحصل في البلد، مشدداً أن التغيير آت وذلك بعدما شهدت الساحات اللبنانية حراكاً شعبياً منذ 17 تشرين الأول الفائت، حيث طالب الناس بمحاكمة كل الفاسدين الذين أوصلوا لبنان الى حافة الانهيار.
وغرّد السوبرستار على حسابه على تويتر قائلاً: “انا متفائل رغم كل ما يحصل، نعم انا متفائل لأن التغيير آتٍ، لأنه لم يكن هناك وضع أسوأ من الذي كان!زعامات طائفية تتقاسم الوزارات والبرلمان والقضاء والبلديات والمال العام وشركة الطيران والمطار والمستشفيات حتى المقابر ملك لهم،عندما يظن الزعيم أنه إله وأن المواطن حشرة”.
من جهة أخرى، يلتقي السوبرستار محبيه الليلة بحفل فني سيحييه في “ميريت رويال”، قبرص. ثم ينتقل للقاء الجمهور السعودي بحفلة فنية ضخمة سيحييها ضمن “موسم الرياض” في 14 نوفمبر الجاري.
أيضاً ضرب السوبرستار موعداً مع الجاليات العربية حيث سيحيي حفلة فنية ليلة عيد الحب في باريس على مسرح “اولمبيا” في 14 شباط 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة: انا متفائل رغم كل ما يحصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.