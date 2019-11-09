ويل سميث يخضع لإزالة ورم سرطاني بالقولون..ويوثقها بالفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال النجم الأمريكي ويل سميث، الممثل البالغ من العمر 51 عامًا، إنَّ الوقت قد حان لإجراء عملية لإزالة ورم سرطاني بالقولون، بعد أن قال الطبيب ألا ستانفورد، إنّه ضروريٌ لشخص ما في عمره.

وعلى طريقة سينما هوليوود، قرر سميث توثيق خضوعه لعملية إزالة عبر استخدام المناظير الطبية، ونقل المشاهدين معه داخل غرفة العمليات في مقطع فيديو مدته 17 دقيقة، نشره على موقع الترفيه العالمي YouTube، حيث حصد أكثر من مليون مشاهدة.

يبدأ الفيديو بدخول سميث إلى مستشفى في ميامي لإجراء العملية، لكن في وقت لاحق من المقطع، أخبره طبيبه أنَّ أخصائي الجهاز الهضمي عثر على ورم سرطاني أثناء إجراء العملية، حيث تمت إزالته وإرساله إلى المختبر.

وأخبر الطبيب سميث: "تؤكد النتائج أنه ورم ما قبل السرطان، وأن خمسة وتسعين في المئة من سرطانات القولون تنشأ من هذا النوع من الأورام الحميدة التي كانت في قولونك"، كما وصف الطبيب سميث بأنه محظوظ بأنه تم اسئصاله في وقت مبكر، وفقًا لما نشرته مجلة people الأمريكية.

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وأضاف ستانفورد: "لو لم تكن الخلايا معروفة، فإنها تستمر في النمو والنمو والنمو عند الرجال الأمريكيين من أصول أفريقية، وكان من الممكن أن يكون لديك أعراض نمطية أقل، وبحلول الوقت، كان من الممكن أن ينتشر في جميع أنحاء جسمك".

وبعيدًا عن الحياة الشخصية، تم إطلاق فيلم Gemini man من بطولة ويل سميث، وهو فيلم يجمع بيم الأكشن والخيال العلمي، ويروي أحداث قصة قاتل محترف يجد نفسه ضحية لشبكة قتل أخرى تتبعه وتستهدفه، وعند البحث يجد أنَّ الشخص الذي يتبعه نسخة أخرى من نفسه ولكن أصغر سنًا.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم العالميين أمثال كليف أوين، وبنديكت ونج، ودوجلاس هودج، ورالف براون وغيرهم، كما اشترك في كتابة السيناريو: ديفيد بينيوف، أندرو نيكول، وأنتجه جيري بروكهايمر، ديفيد أليسون، دانا غولدبرغ، وكان قد عُرض على شاشات السينما في الـ 9 من أكتوبر 2019.

كما بعمل ويل سميث حاليًا على فيلم جديد يدعى Brilliance، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey.