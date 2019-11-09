عائلة هيثم أحمد زكي تقيم عزاء له بمسقط رأسه.. فيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت شقيقتا الفنان المصري الراحل أحمد زكي، وهما "الحاجة منى" و"الحاجة إيمان" سرادق عزاء لاستقبال المعزين في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي وذلك بمسقط رأسه في محافظة الشرقية في مصر.

وتوافد أهالي الشرقية على مسقط رأس الأسرة بحي الحسينية بالزقازيق، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل، ووضعت صورة هيثم أحمد زكي على باب العزاء، واصطفت الأسرة والأقارب من عائلته للتأكيد على أن "هيثم" له أقارب وليس وحيدًا كما أُثير.

وكشفت شقيقتا أحمد زكي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنهما فوجئتا بتصريح نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، والذي قال إنه لا يوجد أحد من أسرة هيثم لاستلام الجثمان، موضحتين أنهما فوجئتا بخبر الوفاة صباح الخميس وظنتا أنها شائعات تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت إحدى الشقيقتين أنها جمعت أبناء العائلة وبحثت عن شهادة وفاة والدتها المرحومة "رتيبة" لإثبات صلة قرابتهم بهيثم كونه لا يوجد أقارب له من الدرجة الأولى ليحق لها استلام الجثمان مؤكدًة أنهم توجهوا للقاهرة فوجدوا النقيب قد أنهى كل أوراق الدفن.

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وأشارت إلى أنها عاتبت أشرف زكي على تصريحه لوسائل الإعلام وإنكار وجودهم مردفًة أنها باعتبارها عمة الفنان الراحل كانت تنصحه بالابتعاد عن الفن وتكوين أسرة كي لا تأخذه دوامة الحياة مثل والده إلا أنه كان يرفض هذا الأمر.

وأكدت أنهم كانوا على تواصل دائم عبر الهاتف خاصًة أن علاقتهم به توطدت منذ وفاة أحمد زكي، مشيرًة إلى أن هيثم شارك فى جنازة جدته "رتيبة" في الزقازيق منذ 8 سنوات.

ولم يشهد العزاء حضور أي من نجوم الفن أو أصدقاء هيثم أحمد زكي، خاصًة أن نقابة المهن التمثيلية ستقيم عزاء له مساء اليوم في القاهرة لاستقبال نجوم الفن، فيما يصل الأخ غير الشقيق من لندن لاستقبال الحضور.

وتم الإعلان عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي فجر الخميس إثر تعرُّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم اكتشاف الوفاة بعدما تقدمت خطيبته ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر والذي بدوره أخطر مديرية أمن الجيزة، بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات المستمرة فانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبيّن وفاة الفنان الشاب.