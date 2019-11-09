محمد رمضان يكسب هذا المبلغ سنويًا من "اليوتيوب".. لن تصدقي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ الفنان المصري محمد رمضان، قرر أن يتخذ طريقًا آخر في ظل ابتعاده عن السينما طوال الفترة الماضية واهتمامه بمجال الأغاني، وهو ما يشير إلى أنَّ المكاسب المادية التي يحققها من وراء قناته عبر اليوتيوب جيدة.

وبسبب هذا الاهتمام توجّت إدارة اليوتيوب الفنان محمد رمضان، قبل أيام بلقب الفنان الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب محمد رمضان عن سعادته بهذا اللقب من خلال صورة جديدة له نشرها عبر حسابه على إنستغرام، وعلّق قائلًا: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت ٢ مليار و٢٠٠ مليون مشاهدة، الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط".

وعقب هذا الخبر الذي كشفه محمد رمضان، خرجت الإعلامية السعودية سارة الدندراوي، للكشف عن أرباح الفنان المصري سنويًا وشهريًا جراء التفاعل الكبير له عبر يوتيوب، موضحةً في مقطع فيديو تم تداوله عبر الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير، أنَّ موقع سوشال بليد الذي يهتم بتتبع الإحصاءات والتحليلات على وسائل التواصل الاجتماعي كشف عن التوقعات الربحية التي يحققها رمضان.

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وأضافت أنَّ هذه التوقعات مبنية على عدد المشاهدات والاشتراكات عبر قناة محمد رمضان على اليوتيوب، مردفةً أنَّ موقع بليد توقع أن تصل الأرباح إلى حوالي 12 مليون ريال سعودي بما يعادل 3.3 مليون دولار سنويًا، فيما تصل الأرباح الشهرية لما يقرب من 275 ألف دولار، وهو ما يعادل مليون ريال سعودي.

وربما تدفع هذه الأرباح بالفنان محمد رمضان، إلى الاستغناء عن التمثيل في السينما، خاصةً أنَّ آخر أفلامه تم عرضه في آب/أغسطس 2018 وحمل عنوان "الديزل" ولم يتعاقد رسميًا على فيلم جديد أو يخوض تجربة منذ هذا التاريخ، حتى أنَّ فيلمه "الكنز2" الذي عرض العام الجاري لم يكن بطولته الخاصة وتم تصويره منذ فترة.

وصلت الأغاني التي قام رمضان بغنائها وطرحها عبر قناته على "اليوتيوب" إلى 17 أغنية كان آخرها كليب "السلطان" الذي حاز على أكثر من 10 ملايين مشاهدة منذ طرحه قبل أسبوع.

يُذكر أنَّ كليب "السلطان" من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان أمير شيكو، ومن توزيع سمسم السامبا، ودي جي فاتسام، وشهد الكليب ظهور الفنانة العراقية نور نعيم، الشهيرة بـ"نور ستارز" التي جسدت شخصية "السلطانة".