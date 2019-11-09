لبلبة: أخاف من المرض.. ولهذا السبب لم أفكر في الإنجاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية لبلبة، إنها لم يكن لديها ما يمنع من الزواج والإنجاب، موضحة أنها لا تعاني من أي مشكلة صحية وأنها تزوجت في حياتها مرة واحدة فقط وهي في سن مبكرة وكانت حينها تعول أسرتها ولم تفكر في تكرار التجربة مرة أخرى.

وأضافت لبلبة، في تصريحات صحفية أنها لو أرادت أن تُصبح "أمًا" لقبلت الزواج من أي شخص لكنها رفضت الفكرة، مشيرًة إلى أن منزل العائلة كان ممتلئًا بالأطفال والأحفاد وتعتبرهم أبنائها، مؤكدًة أنها تأثرت بعدم الزواج بعد رحيل والدها وقالت لنفسها: "ألم يكن من الأفضل أن يكون لدي أبناء؟".

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن أكثر شيء تخاف منه هو المرض متمنيًة ألا تكون ذات يوم عبئًا على أحد، خاصة بعد وفاة والدها وشقيقها الأكبر ووالدتها كما ان شقيقتها تعيش خارج مصر وشقيقها الآخر يعمل طبيبًا في إنجلترا.

وعن أسوأ شائعة تعرضت لها في حياتها قالت: "ذات مرة كنت في المطار والتقطت لي صور مع معجبين وبعدها انطلقت شائعة عن زواجي سرًا وانتشرت لي صور مع معجبين.

وأعلنت "لبلبة" أنها رفضت العديد من العروض لتقديم برامج تلفزيونية موضحًة أنها تقتنع بقدراتها في التمثيل ولا تقتنع بقدرتها على التقديم لأنها لا تمتلك الموهبة.

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وتمنت لبلبة العمل مع المخرج المصري شريف عرفة، مردفًة: "عملته معه عندما كان مخرجًا مساعدًا وحاليًا أتمنى العمل معه كمخرج، وفي الماضي تمنيت العمل مع الفنان عبدالحليم حافظ ولكن صغر سني منعني من ذلك".

وبشأن أصعب الأدوار التي قدمتها في مشوارها الفني قالت إن شخصيتها في مسلسل "الشارع اللي ورانا" كانت الأصعب لأنها قدمت شخصية سيدة متوفاة من القرن الـ19 وهذا كانت صعوبته في طريقة الحوار والملابس وتفاصيل الشخصية، إضافة إلى مسلسل "مأمون وشركاه" مع عادل إمام والذي جسدت فيه شخصية امرأة تملؤها التجاعيد وتشهد مراحل حياتها أربعة تحولات.

وكان آخر عمل شاركت فيه لبلبة مع عادل إمام كان مسلسل "مأمون وشركاه" وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وشاركهما العمل مصطفى وفهمي، وشيرين، وكمال أبو رية، وخالد سليم، وخالد سرحان، وتامر هجرس، وريم مصطفى، وأحمد فؤاد سليم، وهنا الزاهد، وغيرهم، كما يعد فيلم "كازابلانكا" آخر ظهور سينمائي لها برفقة النجم أمير كرارة.