نجمات يبكين رحيل هيثم أحمد زكي.. ولمياء فهمي: أنا بحلم بيه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

صدمة عنيفة أصابت المصريون جميعاً، وأهل الفن بشكل خاص، بعد رحيل الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي نجل النجم الراحل أحمد زكي، عن عمر ناهز 35 عاماً، بعد أزمة صحية مفاجئة، شخصها الأطباء على أنّها هبوط حاد في الدورة الدموية.

ورصد "فوشيا" صدمة وذهول عدد من نجمات الفن بعد رحيل هيثم زكي المفاجئ، حيث أبدينَّ حزنهن الشديد من ذلك الخبر المفاجئ، وفقدانهن صديقًا وزميلًا، وصفنه بأنه كان من أطيب الناس وأكثرهم احترامًا، وأنه عانى كثيرا من الوحدة.

وتحدثت كل من الفنانة هيدي كرم ومنى عبد الغني ولمياء فهمي عبدالحميد، عن الفنان الراحل، وظهر عليهن الحزن الشديد، والتأثر لرحيله, وبكت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني في خلال حديثها حزنًا على فقدان هيثم زكي.

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وتمنت النجمات أن يكون الفنان في مكان أفضل من الدنيا، وأن يتغمده الله برحمته الواسعة، مؤكدات أنه اجتمع بوالديه الفنان أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد في رحاب الله، بعد أن عاش حياته وحيدا، وعانى من ذلك كثيرًا.

يذكر أنه تم الإعلان عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي فجر الخميس إثر تعرُّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم اكتشاف الوفاة بعدما تقدمت خطيبته ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر والتي بدورها أخطرت مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات المستمرة فانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبيّن وفاة الفنان الشاب.

وقدّم الفنان الراحل أول أدوار البطولة المطلقة من خلال فيلم "البلياتشو" الذي حقق نجاحًا مقبولاً، كما شارك في فيلم "كف القمر"، "نقطة دم"، "سكر مر"، "الكنز"، "الجماعة"، "الصفعة"، "إمبراطورية مين"، "السبع وصايا"، "أستاذ ورئيس قسم"، "كلبش 2"، ومسلسل "دوران شبرا".

وعانى هيثم أحمد زكي من الوحدة كثيرًا؛ إذ دائمًا في جميع لقاءاته كان يُشير إلى أنه ليس لديه أحد سوى بعض الأصدقاء، خاصةً بعد وفاة والده، وظهر ذلك بشكل واضح خلال حفل خطوبته؛ ففي يناير عام 2018، احتفل هيثم أحمد زكي بخطبته على فتاة تدعى إنجي سلامة وهي من خارج الوسط الفني، إلا أنه ظهرت أنها ما زالت خطيبته قبل وفاته رغم الأنباء الكثيرة التي ادعت أنهما انفصلا.