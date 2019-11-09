أرين أرضروميان: فيفي عبدو صدمتني بإطلالتها الأخيرة.. خرجت من عباءة الراقصة المصرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أذهلت النجمة المصرية فيفي عبدو جمهورها من خلال جلسة التصوير التي خضعت لها لصالح مجلة "فوغ العربية" المعنية بالموضة.

فقد كشفت مجلة"vogue" بنسختها العربية عن غلاف إصدارها الأخير عبر حسابها على إنستغرام عن الجلسة، بحيث بدت فيفي عبدو بعفويتها المعهودة التي أعطت نفحة مفعمة بالحيوية؛ ما انعكس ايجابًا على مظهرها البسيط والبعيد كل البعد عن التكلف بخاصة أنها اعتمدت مكياجًا خفيفًا وتسريحة شعر كلاسيكية أضافت مزيدًا من التألق والرونق.

واللافت، أن مجلة " فوغ العربية" أرادت مفاجأة الجمهور من خلال إطلالة فيفي عبدو؛ إذ علقت على صورتها بالقول :" نعم! هي فيفي عبده. الراقصة المصرية تكشف جانبًا جديًا من شخصيتها بظهورها كإحدى الشخصيات في عدد السعادة".

وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة فيفي عبده الجديدة؛ إذ شكك البعض في أن تكون هي، بسبب تغير ملامحها، بينما كتبت مغردة: "ما أعرف لكن وقفتها وتعابيرها وأناقتها شيء بصري رهيب وله هيبته وقيمته بشكل غريب وجميل.

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تجدر الإشارة، الى أن النجمة المصرية فيفي عبدو لطالما فاجأت جمهورها بإطلالاتها الجريئة ولوكاتها الصاخبة التي ترتكز على مكياج قوي ورسمة عينين ملفتة برموش كثيفة.

على صعيد آخر، تحظى النجمة المصرية فيفي عبدو بنسبة متابعة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تعمد يوميًا الى نشر فيديوهات خاصة وهي ترقص، هذا فضلًا عن عودة نجمة مسلسل "مولد وصاحبه غايب" للرقص بخاصة بعد أن استعدت لهذه الخطوة من خلال اعتماد نظام غذائي صارم، وتدريبات خاصة لاستعادة لياقتها، فأحيت أولى حفلاتها التي أقيمت في أحد فنادق القاهرة احتفاء باستقبال سنة 2019.

كما شاركت النجمة فيفي عبدو النجم رامي عياش منذ فترة بأغنيته " سكاكر السكر"؛ إذ ظهرت وهي ترقص، فضلًا عن حوار عفوي دار بينهما أثناء العمل حيث قالت له:"إحنا جايين نعمل الكليب ولا جايين نحب على جنب.."

وفي هذا السياق، أكد الستايلست أرين أرضروميان خلال حديثه مع موقع " فوشيا" أن الاطلالة الأخيرة للنجمة فيفي عبدو أظهرتها أصغر سنًا، وأكثر جمالًا، لافتًا إلى أنه لا بد لها من التخلي عن إطلالاتها المعتادة والجريئة.