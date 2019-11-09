نيكول سابا ترفع علم لبنان في حفلها بالقاهرة

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: رفعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا علم بلادها خلال حفلها الغنائي الضخم في نادي الزهور بمدينة نصر في القاهرة بحضور الآلاف من أعضاء النادي وأسرهم من مختلف الأعمار.
وبعدما افتتحت الحفل بأغنية "هفضل احلم" وسط الهتافات، قدمت التحية للجمهور شاكرة استقباله المميّز، ورفعت العلم اللبناني لتواكب الحراك الشعبي في وطنها. وقالت: "..وانا حفضل أحلم بثورة بلدي في تحقيق الحرية ومكافحة الفساد" الأمر الذي تلقفه الحضور بتفاعلٍ إيجابي مردداً: "بنحبك يا لبنان".
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