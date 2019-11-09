ريما فقيه تُشيد بنضال اللبنانيات الثائرات







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية ريما فقيه تضامنها مع حراك الشعب اللبناني وخصت بالتحية نساء لبنان الثائرات، عبر فيديو نشرته على صفحتها الخاصة عبر "إنستغرام" تظهر فيه آلاف النساء المتظاهرات اللواتي اعتصمن مع الشموع مرددين النشيد الوطني المعدّل مع عبارة "منبت للنساء والرجال".

وأرفقت "فقيه" الفيديو بتعليق عبّرت فيه عن فخرها برؤية آلاف النساء اللواتي تجمعن للتضامن من أجل ثورة لبنان. وختمت: "..أفاد البنك الدولي بأن 50 في المئة من اللبنانيين المشاركين بالثورة هم من الفقراء!!!". مضيفة شعار الثورة الرئيسي: "كلن يعني كلن".



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