حلا شيحة توضح تصريحها حول الحجاب









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: دافعت الفنانة حلا شيحة عن آرائها بعد الهجوم عليها بسبب تصريحها عبر قناة CutheCrap حول الحجاب الذي اعتبرته "ليس الأساس في الدين_ بدليل أنه مذكور في نصف القرآن".

وأوضحت عبر خاصية القصص القصيرة (Story) بتعليق الصورة التي نشرتها على "إنستغرام": "أنا لم أقُل إن الحجاب ليس فريضة، أنا بتكلم عن الناس اللي بتحكم على تدين المرأة من خلال الحجاب، ده لا يصح".

وشرحت: "هناك أمور أخرى كالصلاة والقرآن والصيام مش معقولة علشان واحدة مش لابسة حجاب أو شالته أو لسَّه بتفكر تلبسه ومش قادرة، ودي حالات موجودة في مجتمعنا بصورة كبيرة يبقى نكفرها أو نشتمها أو ننقص من دينها، وحالها مع رب العالمين لا يعمله إلا الله". وأنهت تعليقها كاتبة: "بحترم كل ست محجبة، وأنا مش ضد الحجاب أنا ضد الشتائم والتجريح".

Advertisements

وكان كلام "شيحة" قد أثار ضجة كبيرة بقولها أن "المجتمع يربّي أبناءه على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب". مشيرةً إلى أنه علينا بتربية الأبناء على حب الله والتقرّب منه، رافضة فكرة الربط الحجاب بالجنة والنار. وأضافت: "بالتأكيد الله يحب الحجاب ولكنه ليس الأساس أو الأولوية في الدين بدليل أنه مذكور في سورة (النور) في منتصف القرآن وليس في سورة (البقرة) مثلا في بداية القرآن".

يُذكر أنها خلعت الحجاب في شهر أغسطس من العام الماضي بعد 12 سنة من التزامها به، وقررت العود للتمثيل. علماً أنها قالت في الفيديو أن "هناك محجبات يحببن الحجاب ومنهن أيضاً محجبات لأن شعرهم لا يعجبهم. الله هو الرحمن الرحيم بدليل أننا نخلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا". والمزيد في الفيديو المرفق.