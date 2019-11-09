شكرا لقرائتكم خبر عن كريمة بدير عضو لجنة مشاهدة واختيار عروض مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي علي الفنانة والمخرجة كريمة بدير لتكون عضولجنة مشاهدة اختيار عروض الدورة الخامسة من المهرجان والتي ستنطلق يوم 1 أبريل عام 2020 بمدينة السلام شرم الشيخ وتضم لجنة المشاهدة أيضا الفنان طارق صبري والمخرج سامح مجاهد والدكتور ياسرعلام والسينوغرافي محمود صبري . مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبيروالنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري . ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف. Advertisements

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