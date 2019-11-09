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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موعد إطلاق ميجان ترينور لألبومها الجديد Treat Myself والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية ميجان ترينور عن موعد أطلاقها ألبومها الغنائي الجديد " Treat Myself " خلال العام المقبل.
بعد أن كشفت ترينور البالغة من العمر ( 25 عاما ) عن غلاف ألبومها " Treat Myself " و الذي لاقي تصميمه إعجاب الكثير من محبيها و عشاقها، أكدت ميجان أن الموعد الرسمي لإطلاق الألبوم هو31 يناير 2020 .
وأكدت النجمة الشابة أنها عملت فترة طويلة علي هذا الألبوم باجتهاد شديد لذلك فهي لا تستطيع الانتظار كل هذه المدة لتطلقه وتعرف آراء كل محبيها في العمل .
يذكرأن ميجان ترينور طرحت كليب جديد حمل اسم " Wave" وذلك مع مايك ساباث، والكليب من إخراج ماثيو كولين الذى عمل مع عدد كبير من النجوم مثل كاتي بيري وجاي زد وتايلورسويفت
، و الكليب حقق سلسلة من الاشادات فور إطلاقه .
غلاف البوم ميجان ترينرو
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