شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موعد إطلاق ميجان ترينور لألبومها الجديد Treat Myself والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية ميجان ترينور عن موعد أطلاقها ألبومها الغنائي الجديد " Treat Myself " خلال العام المقبل.

بعد أن كشفت ترينور البالغة من العمر ( 25 عاما ) عن غلاف ألبومها " Treat Myself " و الذي لاقي تصميمه إعجاب الكثير من محبيها و عشاقها، أكدت ميجان أن الموعد الرسمي لإطلاق الألبوم هو31 يناير 2020 .

وأكدت النجمة الشابة أنها عملت فترة طويلة علي هذا الألبوم باجتهاد شديد لذلك فهي لا تستطيع الانتظار كل هذه المدة لتطلقه وتعرف آراء كل محبيها في العمل .

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يذكرأن ميجان ترينور طرحت كليب جديد حمل اسم " Wave" وذلك مع مايك ساباث، والكليب من إخراج ماثيو كولين الذى عمل مع عدد كبير من النجوم مثل كاتي بيري وجاي زد وتايلورسويفت

، و الكليب حقق سلسلة من الاشادات فور إطلاقه .