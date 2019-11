شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو وصور..إيجي إزيليا تطلق كليبها الجديد Lola مع اليس شيتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية إيجي إزيليا كليبها الجديد مع اليس شيتر، الكليب يحمل اسم " Lola " وخطفت النجمتين الأنظار بظهورهن وكأنهن توأم من حيث اختيار الملابس وطريقة وضع الماكياج واستخدام الشعر المستعار المتطابق .

حقق كليب " Lola " علي قناة إيجي إزيليا علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط .

كلمات احدي مقاطع الاغنية :

[Intro: Alice Chater]

Loaded gun, that's how she feels

Hard as stone, she aims to kill

She hides her fears and burns it all

You can't get even, you'll be lost

[Chorus: Alice Chater]

I'm saying, "Hey, Lola!"

She can get a little jealous

Oh, loca

She can be a drama

But her soul is pure

Drowns in tears but keeps on shining

Just keep on shining

Oh, Lola, Lola, hey

[Verse 1: Iggy Azalea]

I love drama and rumors

I like talking my shit

Can't stop cuttin' people off

Get my scissors, lil'

I just keep laughin' at your pain, no novacane

Need a padded room and chains, I'm out my brain

Might need a straight jacket

'Cause all my thoughts are doin' backflips

Look, I'm pretty, I'm petty, I pop like confetti

'Cause shit can get deadly, so don't make me jelly

I been on my worse, I let bridges burn

You hoes never learn you scared go to church

Don't open your mouth, I'm a jawbreaker

Been in car chases, I'm a lawbreaker

I'm insane, might regret it later

But don't you love my bad behavior? (Yeah)



من الكليب (1)



من الكليب (2)



من الكليب (3)



من الكليب (4)