شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم عضو لجنة تحكيم بمهرجان فيديو مارثون للشباب بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يسافرالنجم كريم قاسم إلى فرنسا حيث يشارك في لجنة تحكيم مهرجان فيديو مارثون للشباب بدورته السادسة، والذي يمنح المتسابقين الفكرة ويشترط عليهم إنهاء فيلم لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق في يومين فقط.

كما سيدخل كريم قاسم بفيلمه " ليلي خارجي " للمخرج أحمد عبد الله المنافسة في مهرجان السينما الأفريقية FCAPA حيث ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الفترة ما بين 8 وحتى 13 نوفمبر الجاري.

Advertisements

ومؤخراُ حصل فيلم ليل خارجي على جائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية كما شارك فيلمه " سواح " وهو أحدث أفلام كريم قاسم في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصوله على 11 جائزة أخرها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، ومن المنتظر أن يتم طرحه في دور العرض ببلجيكا وفرنسا في مطلع عام 2020 وذلك بعد نجاحه في شباك التذاكر في لوكسمبورج، الفيلم للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.

وينتظر كريم قاسم عرض مسلسله "مملكة أبليس " ، كما يستعد الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ"، وعرض لكريم مؤخرا أحدث أعماله قصة "مين طفى النور" في مسلسل نصيبي وقسمتك ، ومشاركته في بطولة فيلم " ولاد رزق 2 " الذي تجاوزت إيراداته الـ 96 مليون جنيه مصري.