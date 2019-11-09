شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة Sony Pictures عرض فيلمها الجديد Jumanji: The Next Level في الصين يوم 13 ديسمبرالمقبل، وهو نفس تاريخ إصدارالفيلم في أمريكا الشمالية.

وكانت الصين أكبر سوق أجنبي للفيلم في الجزء الأول الذي عرض عام 2017 برصيد إيرادات بلغ 78 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الإيرادات المحلية 404 مليون دولار، طول فترة عرضه في صالات العرض، في حين بلغ نسبة الاستحواذ العالمي للفيلم على 562 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

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ودارت أحداث الجزء الأخيرفى إطارمن الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.

وبلغت تكلفة إنتاج فيلم Jumanji:Welcome to the Jungle" ، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.