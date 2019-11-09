شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة Sony Pictures عرض فيلمها الجديد Jumanji: The Next Level في الصين يوم 13 ديسمبرالمقبل، وهو نفس تاريخ إصدارالفيلم في أمريكا الشمالية.
وكانت الصين أكبر سوق أجنبي للفيلم في الجزء الأول الذي عرض عام 2017 برصيد إيرادات بلغ 78 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الإيرادات المحلية 404 مليون دولار، طول فترة عرضه في صالات العرض، في حين بلغ نسبة الاستحواذ العالمي للفيلم على 562 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.
ودارت أحداث الجزء الأخيرفى إطارمن الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.
وبلغت تكلفة إنتاج فيلم Jumanji:Welcome to the Jungle" ، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.