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شكرا لقرائتكم خبر عن بيل موراي يؤكد عودته لمطاردة الأشباح في فيلم Ghostbusters 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشارالعديد من التقارير التي تبرز استبعاد الممثل العالمي بيل موراي، عن الجزء الجديد من فيلم Ghostbusters ، أكد القائمون على الفيلم التوصل لاتفاق نهائى مع الممثل للعودة مرة آخري للجزء الجديد المقررإصداره العام المقبل.
وتوصل الكاتب دان ايكرود لاتفاق نهائي مع الممثل العالمي من أجل العودة مرة آخري للجزء العديد من السلسلة، ويجسد موراي شخصية الدكتوربيتر فينمان، في أول فيلمين من السلسلة، ويحظى بشعبية كبيرة من قبل الجمهور.
Ghostbusters
وكان موراي قد أبدى في الكثيرمن التصريحات الاعلامية عدم رغبيته في العودة مرة آخري للسلسلة، بعد انخفاض تقييم الجزء الأخير الذي عرض عام 2016، والذي إصابه بخيبة أمل كبيرة.
ودارت أحداث السلسلة الشهيرة حول، ثلاثة علماء غريبوالأطوار يتم فصلهم من مراكزهم في جامعة نيويورك بسبب دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة، فيقررون أن يشكلوا مجموعة لصيد الأشباح يقدموا فيها خدماتهم للناس مقابل المال.
حقق فيلم "Ghostbusters" الأصلى إيرادات بلغت 242.2 مليون دولارعلى المستوى المحلى، وأكثر من 295 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، الفيلم كان من بطولة بيل موراى ودان أيكرويد وهارولد رميس وارنى هدسون وسيجورنى ويفر، وفقا لما نشره موقع " thewrap".
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