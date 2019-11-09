شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في القمة العالمية للتسامح في دبي بفيلم "على أرضها - الكلمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطارفعاليات القمة العالمية للتسامح بدبي التي ستعقد في الثالث عشر والرابع عشر من نوفمبر الجاري، في دولة الامارات العربية المتحدة، بمبادرة من المعهد الدولي للتسامح، وهو جزء من مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تشارك مصربفيلم تسجيلي من انتاج ساينت فيلمز، ويقوم المخرج محمد خيري، ممثلاً عن الشركة المنتجة Saint Films)، بتقديم تجربة صناعة الفيلم الوثائقي "على أرضها - الكلمة" وهو أول فيلم يعرض تاريخ الطوائف المسيحية في مصر ودورها المؤثر في المجتمع المصري في فيلم واحد، والحديث أيضاً عن دورالإعلام والسينما في إبراز قيم التسامح والتنوع والسلام، ومحاربة الأخبار المضللة.

جديربالذكرأن الجزء الأول من الفيلم (على أرضها - Jesus was here) قد تم عرضه في مهرجانات عالمية عدة مثل المملكة الهولندية ومهرجان بيروت الدولي ونال عدة جوائز محلية وعالمية .

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جديربالذكر أيضا إن تجربة صناعة أفلام تهدف لنشرمفهوم التسامح والمعرفة سيكون أساس حديث المخرج محمد خيري في القمة حيث عرض الطوائف من خلال مطارنة الكنائس ورؤساء الطوائف مباشرة.

وذلك أيضا يأتي في عام التسامح بالأمارات، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 2019 في دولة الإمارات "عاماً للتسامح" ليرسخ بذلك دولة الإمارات عاصمةً عالميةً للتسامح ومؤكداً على أهمية نشروتعزيزقيم التسامح لتصبح عملاً مؤسسياً مستداماً وفيلم "الكلمة" إنتاج (Saint Films) مروي كشك ومحمد خيري، ومدير التصوير ريمون فهمي.