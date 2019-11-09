شكرا لقرائتكم خبر عن "الحادثة" يمثل مصر بمهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ 26 والان مع تفاصيل الخبر
يذكرأن العرض يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنآ منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهرالشديد لإخضاعها لهذا الحب.
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