شكرا لقرائتكم خبر عن "الحادثة" يمثل مصر بمهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان سامح مجاهد مديرفرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح إن العرض المسرحي " الحادثة" من إنتاج الفرقة سافرإلى الأردن في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة ليمثل مصر ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته 26 ، حيث يقدم العرض يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر الجاري في تمام السادسة مساء على المسرح الدائري بالمركز الثقافي الملكي بعمّان.

يذكرأن العرض يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنآ منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهرالشديد لإخضاعها لهذا الحب.

Advertisements

" الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة ميدوعبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى،ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان