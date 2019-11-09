إيرادات الجمعة.. "Maleficent: Mistress of Evil" يعود للصدارة و"joker" الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الجمعة 8 نوفمبر، إيراد قُدر بـ 429 ألفا و965 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، بعد تحقيقه 312 ألفًا و89 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وحقق 235 ألفًا و87 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Terminator: dark fate" بطولة Linda Hamilton ، محققًا 190 ألفًا و73 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 163 ألفًا و861 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Playing with fire" بطولة John Cena ، بعد تحقيقه 161 ألفًا و58 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "Midway" بطولة Ed Skrein ، محققًا 126 ألفًا و990 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Countdown" بطولة Elizabeth Lail، وحقق 88 ألفًا و12 جنيهًا، وحصل على المركز التاسع فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 37 ألفًا و854 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "The Addams Family" محققًا 36 ألفًا و23 جنيها.