"ذكراك هي التي تُحيينا".. نجوم الفن يهنئون الجمهور بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة جمهورهم بالمولد النبوي الشريف، وذلط عبر حساباتهم على "السوشيال ميديا"، ومنهم:

عمرو عرفة

كتب المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه على "تويتر": "ليس نحن من يُحيي ذكراك.. بل ذكراك هى التي تُحيينا.. حبيبي يا رسول الله .. صلوا عليه وسلموا تسليمًا".

نجوى كرم

هنأت الفنانة نجوى كرم، الأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوي، وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "ينعاد على كلّ الأمّة العربية بالخير والسلام، المولد النبوي الشريف".

إنجي علاء

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كتبت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، عبر حسابها على "تويتر": "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.. أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

رامز جلال

وكتب الفنان رامز جلال، عبر حسابه على "تويتر": "كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة مولد سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام.. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه أجمعين".

نشوى مصطفى

وكتبت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله، كل سنة والدنيا محبة ورحمة وسلام، حبيبي يا رسول الله".

وائل كفوري

ونشر الفنان وائل كفوري، بيت شعر للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "بـعَـيّـدكُـن .. والإيـد بْ إيــد.. وبطـلب مـن قلبي بْ هالعيد.. انشالله بْ عيد المولد شـُوف.. مـولــد لـبــنـان مــن جـديــد، المولد النبوي الشريف".