أكرم حسني: ألتمس العذر لمن منعته الظروف حضور جنازة وعزاء والدي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حرص الفنان أكرم حسني على توجيه رسالة شكر، لكل من حرص على مواساته في وفاة والده الكابتن حسني عبدالرحيم، والذي رحل عن عالمنا مساء الخميس.
وكتب أكرم عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أتقدم بخالص الشكر لكل من واساني في وفاة المغفور له بإذن الله والدي الكابتن حسني عبدالرحيم سواء بحضور الجنازة أو بالحضور للعزاء أو تليفونيا".
وتابع "وألتمس العذر لكل من منعته الظروف.. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".
جدير بالذكر أن أكرم حسني شيّع جثمان والده ظهر أمس الجمعة، واستقبل العزاء فيه مساء نفس اليوم بمسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، وحرص على حضور العزاء عدد كبير من أصدقائه الفنانين والإعلاميين.
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