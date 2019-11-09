بالفيديو| أصالة تحتفل بالمولد النبوي الشريف مع نجليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:
حرصت الفنانة أصالة نصري، اليوم السبت، على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مع نجليها، على طريقتها الخاصة.
ونشرت أصالة، فيديو مع نجليها "التوأم" آدم وعلي، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت قائلة "صباح الروح"، وطلبت أصالة من آدم، أن يردد الصلاة على النبي، كما قال لها "صباح الروح صباح الفل الواحدة اللي جابتني في حياتي".
يُذكر أن أصالة، لديها 4 أبناء، هم "شام وخالد الذهبي، وآدم وعلي العريان من زوجها المخرج طارق العريان".
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