كريم قاسم يسافر إلى فرنسا للمشاركة بـ"ليل خارجي" في مهرجان السينما الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يسافر النجم كريم قاسم إلى فرنسا للمنافسة بفيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله السيد في مهرجان السينما الإفريقي FCAPA حيث ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الفترة ما بين 8 وحتى 13 نوفمبر.

خلال زيارته لفرنسا، سيشارك كريم قاسم في لجنة تحكيم مهرجان فيديو ماراثون للشباب بدورته السادسة، والذي يمنح المتسابقين الفكرة ويشترط عليهم إنهاء فيلم لا تتجاوز مدته عن ثلاث دقائق في يومين فقط.

Advertisements

جدير بالذكر أن فيلم "ليل خارجي" حصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية، كما شارك فيلمه سواح في أكثر من 20 مهرجانًا حول العالم وحصل على 11 جائزة أخرها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، ومن المنتظر أن يتم طرحه في دور العرض ببلجيكا وفرنسا في مطلع عام 2020، وذلك بعد نجاحه في شباك التذاكر في لوكسمبورج، الفيلم للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.

وينتظر كريم قاسم عرض مسلسله "مملكة إبليس"، كما يستعد الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ"، ومن أحدث أعماله بطولة حكاية بعنوان "مين طفى النور" في مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، بطولة فيلم "ولاد رزق2".