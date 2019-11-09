الاثنين.. "رحلة سعيدة" ينطلق إلى طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "رحلة سعيدة" من إنتاج الشعبة، يبدأ ليالي عرضه على مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، في تمام الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق ١١ نوفمبر، ويستمر العرض حتى الأربعاء الموافق ١٣ نوفمبر.

يعد تقديم العرض في طنطا أولى محطات تجواله، عقب تقديمه ١٢ ليلة ناجحة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية .

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جدير بالذكر أن عرض "رحلة سعيدة" يقدم ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، والتي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، وتشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

تدور أحداث العرض داخل أتوبيس مسافر في رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.

" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبدالرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.