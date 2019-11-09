بعد شهر على وفاته.. إيمي طلعت زكريا لوالدها: دمت طيب الذكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا، على توجيه رسالة إلى والدها الراحل، بعد مرور شهر على وفاته.

ونشرت إيمي، صورتها مع والدها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "معقولة فات شهر على بعدك عني يا حبيبي بالسرعة دي، ربنا يصبرني باقي العمر ويا رب تكون في أحسن مكان.. الحمد لله على كل شيء، دمت طيب الذكر".

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عامًا، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.