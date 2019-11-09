هكذا هنأت نور اللبنانية جمهورها بالمولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرصت الفنانة نور اللبنانية، على تهنئة الأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف، الذي يوافق اليوم السبت. وكتبت نور، عبر حسابها على "تويتر": "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم باليمن والبركات". يُذكر أن أخر أعمال الفنانة نور اللبنانية، مسلسل "رحيم" مع ياسر جلال، وتنتظر عودة فيلم"الأوضة الضلمة الصغيرة" للتصوير بعد توقفه، ويشاركها في بطولته أكرم حسني.

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