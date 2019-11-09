ناهد السباعي تنشر محادثة جمعتها بهيثم أحمد زكي وتوجه نصيحة للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة ناهد السباعي، محادثة جمعتها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

المحادثة تمت بينهما على "واتس آب"، وبدأت بكلمات هيثم "أنا بتطمن عليكي"، لتطلب منه أن يطمئنها على نفسه، وكتبت ناهد في تعليقها موجهة نصيحة لمتابعيها "اتطمنوا على بعض حاولوا تقربوا اخوات أصحاب قرايب اوصلوا الأرحام من وقت للتاني عشان الموت لو جه فجأة هتضربوا نفكسوا بالجزمة لو مكنتوش موجودين كتير".

وتابعت "اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون واولياؤك المقربون اللهم ارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

جدير بالذكر أن جثمان هيثم تم تشييعه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر إقامة العزاء مساء اليوم السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.