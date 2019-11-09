هذا ما كتبه محمد منير في وداع هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبر الفنان محمد منير عن حزنه على رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي غادر عالمنا قبل يومين، إثر إصابته بهبوط في الدورة الدموية.

وكتب منير عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "ابني وحبيبي هيثم أحمد زكي.. بلا تعليق إنها إرادة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن جثمان هيثم تم تشييعه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر إقامة العزاء مساء اليوم السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.