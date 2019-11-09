تراند اليوم : فيديوهات وصور| ممثلة مصرية تنجو من موت محقق.. ما علاقة "هيثم زكي" بالأمر؟



تعرضت الممثلة المصرية، هالة صدقي لسلسلة من الحوادث خلال الآونة الأخيرة، ومن بينها حادث سير كاد يودي بحياتها هي وأولادها لكن العناية الإلهية أنقذتهم.

ونشرت "هالة" مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كشفت خلالها عن تعرضها لحادث سير هي وأولادها إذ كانت بصحبتهم في طريقها إلى المشاركة في بطولة للسباحة.

وقالت: "ولادي عندهم بطوله سباحه مهمه وتقريبا العربيه كانت هتتقلب بينا وراحت البطولة كده ، الحمد لله".

وعلقت على مقطع فيديو لمكان الحادث بقولها: "من فضلكم خلوا بالكم من الحفره دي ، فعلا لو ماشيه بسرعه كنت اتقلبت بالعربية انا وولادي دي قبل مطلع المعادي من اكتوبر في النص ، خلوا بالكم ، انا وولادي في حاله صدمه ، الحمد لله".

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كما نشرت "هالة" مقطع فيديو يوضح سرقة فيلا والدتها.

وعلقت: "تكمله للناس اللي حاطه عينها علينا ، سرقه فيللا أمي الاتنين للمره التامنه ووجود سكينه بالمكان ، كل يوم في يوم اسعد من اللي قبله ، برضه بحمد لله".



وتحدثت أيضًا عن وفاة كلب ابنتها الأمر الذي أثار حزنها، مشيرة إلى أن "كلب بنتي كمان مات ، علشان الناس اللي متخيله ان حياتنا كلها سعاده ومفيهاش اي مشاكل ، الفرق الوحيد ان الفنان بيخفي كل مشاكله علشان يظهر دايما بقوه وأحسن حالته ، لكن احنا بشر عندنا برضه أحزانا ومشاكلنا ففعلا بزعل لما اي حد يهين اي فنان وينتقد حياته وهما مش عارفين الخبايا".

وتابعت: يكفي ان شاب جميل زي هيثم احمد زكي ميلاقيش حد يستلم جثته ، الله يرحم الجميع ويرحم الوسط الفني كله".