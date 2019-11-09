تراند اليوم : شاهد| بعد وفاة "هيثم زكي".. انهيار ممثلة مصرية ونقلها إلى المستشفى...

نقلت ممثلة مصرية شابة إلى المستشفى في أعقاب سماعها نبأ وفاة الممثل هيثم أحمد زكي، التي أثارت وفاته المفاجئة في وقت مبكر يوم الخميس الماضية حالة من الصدمة داخل الوسط الفني وخارجه.

وشاركت الممثلة ياسمين غيث، متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، صورة لها أثناء تواجدها بالمستشفى.

وقالت: "أنا كويسة الحمد لله...بس الحقيقة إن أنا النهارده الصبح كنت حرفياً بموت...صحيت علي خبر وفاة هيثم أحمد زكي (اللي أثر فيا و وجعلي قلبي قوي من غير ماعرفه) زي غالباً مصر كلها...و أجبرت نفسي علي النوم تاني علشان مافكرش"



وأضافت: "وكانت دي النتيجة...صحيت علي وجع في صدري رهيب، وجع نحية قلبي و فضل يزيد جامد قوي و ضربات قلبي تعلي و تنزل في لحظة وقلت خلاص دي غالباً يا جلطة يا heart attack في الطريق.....".

وتابعت ياسمين: "كنت لوحدي في البيت....و ركزوا معايا في "لوحدي" دي، لحسن حظي كانت صحبتي جاية تاخدني وننزل، طلعت لي لقتني بموت حرفيًا وبقول لها "خوديني المستشفي حالاً أنا بيجيلي heart attack"، روحنا على المستشفى و دخلنا الطوارئ وبدئوا الدكاترة يعملولي رسم قلب علي ضغط وسكر وكل الكلام ده.....النتيجة "كله طبيعي".

على الرغم من ذلك، إلا أن حالتها لم تكن تشهد تحسنًا: "أنا بصرخ من الوجع وذراعي بينمل وبعيط وبفتكر كل اللي حصل لي في حياتي و بقول لهم "والنبي أنا خايفة، أنا مش عايزة أموت دلوقتي مش عايزة أسيب إبني".

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وتابعت: "يطلع عندي "panic attack" يعني " نوبة خوف" إدوني مهدئات لغاية ما نمت و الدكتور قال لي إنتي متوترة من حاجة وده اللي عمل فيكي كدة، لازم تهدي و تريحي....(و طبعاً لأني من وقت تعبي بقيت بترعب و بخاف أكتر من زمان بكتير فالخوف كان الضعف)......و الحمد لله جت بسيطة و ربنا ستر عليا... بس بجد الإحساس كان مميت......".

واستطردت "ياسمين": "بدأت أتخيل الغلبان ده "هيثم" اللي ممكن يكون حصل له حاجة شبه كده بس كان لوحده فمالاقاش اللي ينقظة و يوديه المستشفي و بدأت أفكر إن تاني ربنا بيحاول يوعظنا كلنا بحد محبوب من كل الناس....".

وختمت قائلة: "الوحدة وحشة قوي يا جماعة، كفاية نحكم علي بعض من بعيد لبعيد، كفاية بعد و جفاء، كفاية كلام علي بعض، كفاية تشكيك في بعض، كفاية تناكة و قرف، كفاية كفاية......الدنيا بتخلص في لحظة و يا رب ماتخلصش بينا واحنا لوحدنا...... ربنا يرحمك يا هيثم و يرحمنا جميعاً!!!".

يذكر أن ياسمين غيث كانت قد أعلنت منذ فترة إصابتها بالسرطان، ونشرت صورة لها أثناء خضوعها للعلاج ظهر فيها تساقط شعرها، لكنها أكدت تعافيها من المرض لاحقًا.