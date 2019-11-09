تراند اليوم : ممثلة شهيرة تتهم مخرجًا باغتصابها: "هددني بالقتل إن فضحته"

اتهمت الممثلة الفرنسية، فالنتين مونير، المخرج البولندي – الفرنسي، رومان بولانسكي، باغتصابها في سن المراهقة.

وتقول "مونير" البالغة من العمر 62 عامًا، إن المخرج الحائز على "الأوسكار"، والبالغ من العمر 86 عامًا اغتصبها عندما كانت في سن الثامنة عشر.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الواقعة حصلت في شاليه في مدينة "جشتاد" بسويسرا، أثناء رحلة للتزلج في عام 1975.

وأشارت إلى أن بولانسكي هدد الممثلة الشابة آنذاك بالقتل في حال إذا ما فضحت أمره، بينما نصحها المشاركون في الرحلة بالتزام الصمت.

غير أنها قررت أخيرًا الخروج عن صمتها بعد 44 عامًا من الواقعة، بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد بولانسكي باغتصاب طالبة وقتما كانت في عمر 13 عامًا في عام 1977.

إلا أنه ليس من الممكن مقاضاة المخرج الشهير الذي يعيش مع زوجته إيمانويل سينير وطفليه في باريس بسبب قانون التقادم.