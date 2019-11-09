الرجل العربي يعتبر رجولته بالشنب.. بالفيديو: فوز العتيبي تهاجم متابعيها بعد مقطع جريء مع زوجها

هاجمت الناشطة السعودية “فوز العتيبي” متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ردًا على انتقادات وُجهت إليها بعد نشرها ”فيديو الدلع“ مع زوجها، موضحًة أن الرجال يعانون من عقد النقص مستعينة في هجومها بأحد الشعراء الذي يهاجم الرجال.

وقالت فوز العتيبي في تغريدة أطلقتها عبر ”تويتر“، تضمنت مقطع الفيديو للشاعر وهو يتحدث عن رجولية الرجل العربي مشيرًا إلى أن الرجل العربي يعتبر رجولته مرتبطًة بـ“شنبه وعصايته وأن يخاف منه الناس“، وأوضح أن هذه عُقد تاريخية مرسخة في عقول الرجل، في إشارة من فوز العتيبي إلى إيمانها بهذه التصريحات.

وعلقت فوز العتيبي في تغريدتها على مقطع الفيديو فقالت: ”الناس المعقدة اللي لما شافت واحد يشيل زوجته فسرته على أنه خدش للرجولة ترى هو شيء حلو بس عقدة النقص تخليك مسكين تتوجس وتحس بالعار“.

وأضافت فوز العتيبي: ”ياخي اللي مثلكم لو بس خويه شاف وجه زوجتك حس بالعار كيف لو شافه وهي يشيلها دُزوا امها انتم ورجولتك ام ريالين قرفتونا“.

ودخلت ”العتيبي“ في مناقشات مع جمهورها حيث أوضحت لها متابعة بأن عرض كل شيء في السوشيال ميديا خطر قائلًة: ”عرض كل شيء بالسوشل ميديا خطير جدًا، نصيحة صادقة والله، الناس بتستقعد وزوجك بعد ماله ذنب بالغثى اللي بيجيه منهم، تقدرين تحصلين على حياة فيها سلام وراحة بال أكثر لو حافظتي على خصوصيتك شوي، أنت مو محتاجة تخاطري وتحطي بيتك وزوجك تحت خطر ضغط السوشل ميديا اللي ياما خربت بيوت“.

وردت فوز العتيبي بالتأكيد على أن زوجها أحمد رجل عاقل فقالت: ”لا وين أحمد عاقل ماطق لهم خبر يوم فتحوا باسمه تاق عشان يطق لهم خبر الحين أنا بس أخاف انهم يلعبون بعقول المراهقين وبكرا يطلعون لنا اجيال معقدين مثلهم“.

وتأتي هذه الردود بعد ضجة واسعة أثارتها فوز العتيبي إثر نشرها مقطع فيديو مع متابعيها عبر تطبيق ”سناب شات“ ظهر فيه زوجها وهو يحملها على كتفه وأبدت من خلاله سعادة كبيرة وهي تقول: ”أحمد يشيلني“.