شاهد: كابتن ريما تضع شرطا جريئا للموافقة على الزواج

أكدت الإعلامية ريما عبدالله، المعروفة باسم «كابتن ريما»، ، موافقتها على الزواج بشرط أن تكون العصمة في يدها.

وقالت الإعلامية خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بمواقع التواصل، أنها توافق على الزواج بشرط أن تكون العصمة في يدها وليس في يد زوجها.

وتابعت: ” تيجي تقولي بسهر عند أخوياي انتبه ما عندي لعب.. ولا تطفشني ولا أطفشك.. خلاص كله بأيدي”.

وأضافت أن هذا الشرط يجعلها تفرض قوانينها الخاصة في الحياة الزوجية فيما يتعلق بالسهر والسفر والإقامة في المنزل، وبالتالي يجنبها الوقوع في المشاكل.