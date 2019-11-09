بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. محمد منير: إنها إرادة الله

حرص الكينج محمد منير، على نعي الفنان هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية فجر الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات القصير "تويتر".

وكتب الكينج في تدوينة عبر حسابه قائلًا : "ابني وحبيبي هيثم

أحمد زكى.. بلا تعليق إنها إرادة الله ولاحول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وتفاعل جمهوره مع المنشور داعين للراحل بالرحمة والمغفرة وطالبين من الله أن يتغمده بواسع رحمته.

ويذكر أنه رحل عن عالمنا الفنان هيثم أحمد زكي فجر الخميس الماضي، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، ومن المقرر إقامة العزاء مساء اليوم، السبت، في الشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

وكان دشن مجموعة من أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى كود خاصًا لتوصيل كهرباء ومياه للمنازل الفقيرة صدقة جارية على روحه.