شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها حزنها على وفاة صديق عمرها هيثم أحمد زكي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشرت ناهد محادثة قديمة منذ عام 2017 بينها وبين الراحل، وعلقت عليها قائلة: "اتطمنوا علي بعض حاولوا تقربوا أخوات أصحاب قرايب أوصلوا الأرحام من وقت للتاني عشان الموت لو جه فجأة هتضربوا نفكسوا بالجزمة لو مكنتوش موجودين كتير". تقربوا أخوات أصحاب قرايب أوصلوا الأرحام من وقت للتاني عشان الموت لو جه فجأة هتضربوا نفكسوا بالجزمة لو مكنتوش موجودين كتير". وتابعت: "اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون اللهم ارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخلة واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس". اللهم ارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخلة واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس". ويذكر أن رحل عن عالمنا الفنان هيثم أحمد زكي فجر الخميس الماضي، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، ومن المقرر إقامة العزاء مساء اليوم، السبت، في الشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد محادثة قديمة بين ناهد السباعي والراحل هيثم أحمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.