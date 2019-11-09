غدًا.. فريق الزهراوان يحيي حفلًا للإنشاد الديني بساقية الصاوي

تنظم ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفلًا للإنشاد الدينى لفريق "الزهراوان"، وذلك مساء غدًا الأحد الموافق 10 من نوفمبر، على مسرح الحكمة الساعة السادسة مساءً. الحكمة الساعة السادسة مساءً. يذكر أن تأسست الفرقة عام 2017 بقيادة فاطمة السيد إبراهيم، وقامت الفرقة بالاحتفال بشهر رمضان فى قصر الثقافة فى روض الفرج والنوادى الاجتماعية والرياضية والجمعيات الخيرية وعرض بعض الأنشطة من الموسيقى العربية والإنشاد بالإذاعة والتلفزيون. إبراهيم، وقامت الفرقة بالاحتفال بشهر رمضان فى قصر الثقافة فى روض الفرج والنوادى الاجتماعية والرياضية والجمعيات الخيرية وعرض بعض الأنشطة من الموسيقى العربية والإنشاد بالإذاعة والتلفزيون.

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