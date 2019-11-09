الجمعة.. على قنديل يحيي حفل استاند آب كوميدي بساقية الصاوي

يقدم الاستاند أب كوميديان على قنديل حفلًا كوميديًا جديدًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك بقاعة النهر يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من نوفمبر الساعة

السابعة مساءً.

يذكر أن الفنان على قنديل هو الاستاند أب كوميدى الأول فى مصر منذ 9 سنوات

تقريبًا، يمارس على قنديل فن الاستاند أب كوميدى، وصاحب حملة عايز مسرح التى أطلقها على الفيس بوك منذ عامين ويطالب فيها بمسرح يكون وجهة للفنانين والمبدعين الشباب لتسخير طاقتهم واستغلالها.