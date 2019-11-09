بالصور.. "عزمي" يبهر جمهور الساقية بالكمان.. ومولد فرقته "الكيان"

ليلة موسيقية ساحرة عاشاها جمهور ساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء أمس، الجمعة، بقاعة الحكمة مع عازف الكمان الشاب الموهوب "عزمى" والذى قدّم لأول مرة حفل منفرد له فى الساقية.

وشهد اليوم ميلاد أول فريق موسيقى لعزمى بعنوان "الكيان"، يذكر أن هذا الحفل سيذهب عائده لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357.

امتلأت الحكمة بجمهور ومحبى عزمى من مختلف الأعمار والحماس بداخلهم لسماع نغمات عزمى

على الكمان برفقة فرقته الموسيقية، مجموعة من الأغنيات قدّمها عزمى على آلة الكمان تنوعت بين القديم والجديد والغربى ومنها "ألف ليلة، ما بلاش، ناسينى ليه، كفياك أعذار، أما براوة، 3 دقات، حارة الساقيين Senorita، The don’t care، Havana". تفاعل جمهور عزمة كان من أبرز لقطات الحفل مع عزفه الأخاذ على الكمان.

وقدم عزمى مجموعة من المقطوعات المعزوفة على الكمان بسحر خاص مع مفاجآت عدة.

يذكر أن ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987، القاهرة مصر خريج المعهد العالي للمعهد الموسيقي. في البداية، قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى ، بالإضافة إلى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء، الجاز والمترو في القاهرة ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزى.

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