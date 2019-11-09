بالصور.. شيري ممدوح تقدم أجمل أغنيات Amy Winehouse بساقية الصاوي

قدمت المطربة شيرى ممدوح، حفلًا غنائيًا بساقية عبدالمنعم الصاوي بقاعة النهر، مساء أمس، الجمعة، وذلك بحضور عدد من محبيها.
ويشار إلى أن قدمّت شيرى أغنيات المطربة الإنجليزية الراحلة Amy Whinhouse. ومنهاValerie – Me and mr Johns – He can only hold her – back to black – Rehab – wake up alone.
يذكر أن شيري ممدوح مغنية وكاتبة أغانى مصرية. نشأت متأثرة بفناني الـ Soul و Jazz و Blues وRNB مثل Amy winehouse و Etta James و Nina Simone و Michel Petrucciani. وهي تعمل حاليًا على إنتاج أغانيها الفردية بالتعاون مع فرقتها.
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