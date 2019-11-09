تراند اليوم : ناهد السباعي تنشر إخر محادثة مع الراحل هيثم زكي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، رسائل بينها وبين الفنان هيثم أحمد زكي، قبل رحيله وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع “الانستجرام”.

وعلقت ناهد قائلة: “اتطمنوا علي بعض حاولوا تقربوا اخوات اصحاب قرايب اوصلوا الارحام من وقت للتاني عشان الموت لو جه فجأة هتضربوا نفكسوا بالجزمة لو مكنتوش موجودين كتير… اللهم انا نتوسل اليك بما توسل به عبادك الصالحون و اولياؤك المقربون اللهم ارحمه و عافه و اعف عنه و اكرم نزله ووسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الذنوب كما ينقي الثوب الابيض من الدنس”.

وتوفي هيثم أحمد زكي فجر يوم الخميس، في منزله بعد تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية بسبب تناوله مقويات للعضلات.

Advertisements