تراند اليوم : حفيدة الفنان حمدي غيث تنازع الموت في المستشفي بسبب هيثم أحمد زكي

نشرت الفنانة الشابة ياسمين غيث “حفيدة عبدالله وحمدي غيث”، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهرت فيها على سرير بأحد المستشفيات، وتخضع للتنفس الصناعي، كاشفة عن أزمة صحية تعرضت لها، وكاد الموت يهدد حياتها.

وأشارت ياسمين غيث، في تعليقها على الصورة، أنها شعرت بأن الموت يهاجمها، وهي على وشك التعرض لأزمة قلبية، بسبب تأثرها بخبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، في البداية طمأنت «ياسمين» متابعيها، قائلة «أنا كويسة الحمد لله.. بس الحقيقة إن أنا النهارده الصبح كنت حرفيًا بموت».

وتابعت ياسمين غيث، «صحيت على خبر وفاة هيثم أحمد زكي “اللي أثر فيا ووجعلي قلبي قوي من غير ماعرفه” زي غالبًا مصر كلها.. وأجبرت نفسي علي النوم تاني علشان مافكرش، وكانت دي النتيجة.. صحيت علي وجع في صدري رهيب، وجع نحية قلبي وفضل يزيد جامد قوي وضربات قلبي تعلي وتنزل في لحظة و قلت خلاص دي غالبًا يا جلطة يا heart attack في الطريق».

واستكملت «كنت لوحدي في البيت.. وركزوا معايا في “لوحدي” دي، لحسن حظي كانت صحبتي جاية تاخدني وننزل، طلعت لي لقتني بموت حرفيًا و بقول لها “خوديني المستشفي حالًا أنا بيجيلي heart attack”، روحنا علي المستشفى ودخلنا الطوارئ وبدأوا الدكاترة يعملولي رسم قلب علي ضغط و سكر و كل الكلام ده.. النتيجة “كله طبيعي” وأنا بسرخ من الوجع وذراعي بينمل وبعيط وبفتكر كل اللي حصل لي في حياتي و بقول لهم “والنبي أنا خايفة، أنا مش عايزة أموت دلوقتي مش عايزة أسيب ابني”».

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وأضافت «يطلع عندي “panic attack” يعني ” نوبة خوف” إدوني مهدآت لغاية ما نمت و الدكتور قال لي إنتي متوترة من حاجة و دة اللي عمل فيكي كدة، لازم تهدي و تريحي….(و طبعًا لأني من وقت تعبي بقيت بترعب و بخاف أكتر من زمان بكتير فالخوف كان الضعف)……و الحمد لله جت بسيطة و ربنا ستر عليا… بس بجد الإحساس كان مميت».

واستطردت «بدأت أتخيل الغلبان ده “هيثم” اللي ممكن يكون حصل له حاجة شبه كده بس كان لوحده فمالاقاش اللي ينقظة و يوديه المستشفي و بدأت أفكر إن تاني ربنا بيحاول يوعظنا كلنا بحد محبوب من كل الناس».

واختتمت «الوحدة وحشة قوي يا جماعة، كفاية نحكم علي بعض من بعيد لبعيد، كفاية بعد و جفاء، كفاية كلام علي بعض، كفاية تشكيك في بعض، كفاية تناكة و قرف، كفاية كفاية……الدنيا بتخلص في لحظة و يا رب ماتخلصش بينا واحنا لوحدنا.. ربنا يرحمك يا هيثم و يرحمنا جميعًا!!!».