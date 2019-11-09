في مشهد مثير للجدل .. سيدة قروية تقبل يد إيفانكا ترامب في المغرب

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لسيدة قروية تقوم بتقبيل يد ” إيفانكا ترامب ” خلال زيارتها لضواحي مدينة ” سيدي قاسم ” بالمغرب يوم الخميس الماضي في إطار مبادرة ” التنمية والازدهار العالمي للمرأة ” التي تسعى إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لنحو 50 مليون امرأة بحلول سنة 2025 .

وهو المشهد الذي أثار الكثير من الجدل واستياء المتابعين الذين اعتبروا ذلك إهانة للمرأة المغربية .. بينما برر آخرون هذا التصرف بإنه تقليد سائد في بعض المناطق للتعبير عن الترحيب بالضيف .

وأن إيفانكا حملت لها بشرى خير فكانت تلك طريقة تلقائية منها للتعبير عن امتنانها حسب مستواها الفكري .

وعلق أيضا المتابعون على ردة فعل إيفانكا ترامب حيث سخر الكثيرون من الابتسامة التي ارتسمت على وجه إبنة الرئيس الأمريكي أثناء تقبيل السيدة ليدها .. وجاء المدافعون عنها بتبرير ذلك على إنه بسبب اختلاف الثقافات وأن الضيفة ليست على دراية كافية بالأعراف المغربية التي تقتضي أن تسحب يدها بسرعة من السيدة تعبيرا عن التواضع .

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