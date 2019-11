كورتني كاردشيان تنسحب من برنامج العائلة بعد 12 عاما

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت كورتني كاردشيان، البالغة من العمر 40 عامًا الانسحاب من مسلسل عائلتها الشهير بعد 12 عامًا من بدايته، وذلك ووفقًا لما نشرته جريدة الديلي ميل البريطانية.

وبالرغم من أن لسيدات عائلة كاردشيان الكثير من الأعمال فيما يتعلق بجمال المرأة، كما يشتهرن أيضًا بعلاماتهن للمكياج وغيره، إلا أن انطلاقتهن الحقيقية في عالم الشّهرة كانت بفضل مسلسلهن الواقعي الشهير “Keeping Up With The Kardashians”.

ومنذ بدايته في عام 2007 وحتى الآن، ما يزال البرنامج مستمرًا ويقدم لمحبيه نظرة عن كثب لحياة أحد أشهر العائلات في العالم، ولكن يبدو أن المسلسل سيستكمل مواسمه بـ 4 شقيقات بدلًا من 5 كما اعتدنا.

ومن جانبها كشفت كورتني عن قرارها الصادم يوم الخميس، خلال لقاء مع برنامج “ET”، حيث قالت: لقد قررت قضاء المزيد من الوقت كأم وأوفر طاقتي مع أولادي.

وأضافت نجمة تليفزيون الواقع: لكنني لا أحب الوداع..لأنكم سترون الكثير في الموسم الـ 18 الجديد، والذي لم يتم بثه بعد، ولكن عملية التصوير جارية حاليًا وفي هذه الغرفة”، وذلك في إشارة إلى أنها قد تظهر في الموسم.

وكانت كلوي وكيم حاضرتين أيضًا خلال اللقاء، وعلقت كلوي على غياب شقيقتها قائلة: نحب كورتني بالتأكيد وسنفتقدها للغاية، فالناس يأتون ويذهبون طوال الوقت في هذه العائلة.

كما قالت كلوي، إن كورتني قد تنسحب هذا الأسبوع، وأضافت: ستعود، فجميعهم يعودون مرة أخرى لمكانهم.