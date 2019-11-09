فاقت التوقعات.. بيع مقتنيات "كيث فلينت" بـ450 ألف دولار

أعلنت دار مزادات "شيفينز" في مدينة كامبريدج البريطانية أن قطع ملابس وأثاثا وجوائز موسيقية تخص كيث فلينت، مغني فرقة "برودجي" الراحل، بيعت بنحو 450 ألف دولار في مزاد.

وذكرت "شيفينز" على حسابها بموقع "تويتر"، أن نحو 170 قطعة عرضت للبيع منها مجوهرات وأحذية، و3 جوائز "إم.تي.في" الموسيقية حصل عليها فلينت في أواخر التسعينيات، وذلك مقابل 16 ألف جنيه إسترليني، وكذلك تم بيع سرير من البلوط والصلب قيل إنه شارك في تصميمه بـ8500 جنيه إسترليني.

Advertisements

وأضافت أن المزاد جمع نحو 350 ألف جنيه إسترليني (448245 دولارا) متجاوزا كل التوقعات، وشهد منافسة قوية على كل المعروضات.

وأقيم المزاد بعد 8 أشهر من العثور على المطرب ميتا في منزله عن عمر ناهز 49 عاما، وخلص تحقيق في مايو/أيار إلى أن الوفاة ناجمة عن الشنق وتعاطي المخدرات لكن لم تظهر أدلة كافية تقطع بانتحاره.

واشتهر الراحل بمساحيق العين وتلوين الشعر وقصاته المميزة، وتعد "فايرستارتر" و"بريذ" من أبرز أغانيه.