- 1/2
- 2/2
رويترزالسبت 2019/11/9 02:17 م بتوقيت أبوظبي
المغني الراحل كيث فلينت
أعلنت دار مزادات "شيفينز" في مدينة كامبريدج البريطانية أن قطع ملابس وأثاثا وجوائز موسيقية تخص كيث فلينت، مغني فرقة "برودجي" الراحل، بيعت بنحو 450 ألف دولار في مزاد.
وذكرت "شيفينز" على حسابها بموقع "تويتر"، أن نحو 170 قطعة عرضت للبيع منها مجوهرات وأحذية، و3 جوائز "إم.تي.في" الموسيقية حصل عليها فلينت في أواخر التسعينيات، وذلك مقابل 16 ألف جنيه إسترليني، وكذلك تم بيع سرير من البلوط والصلب قيل إنه شارك في تصميمه بـ8500 جنيه إسترليني.
وأضافت أن المزاد جمع نحو 350 ألف جنيه إسترليني (448245 دولارا) متجاوزا كل التوقعات، وشهد منافسة قوية على كل المعروضات.
وأقيم المزاد بعد 8 أشهر من العثور على المطرب ميتا في منزله عن عمر ناهز 49 عاما، وخلص تحقيق في مايو/أيار إلى أن الوفاة ناجمة عن الشنق وتعاطي المخدرات لكن لم تظهر أدلة كافية تقطع بانتحاره.
واشتهر الراحل بمساحيق العين وتلوين الشعر وقصاته المميزة، وتعد "فايرستارتر" و"بريذ" من أبرز أغانيه.
كانت هذه تفاصيل خبر فاقت التوقعات.. بيع مقتنيات "كيث فلينت" بـ450 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.