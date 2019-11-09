حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة "خطير" على يوتيوب

أطلق الفنان حسين الجسمي، أحدث أغنياته الجديدة بعنوان "خطير" من ألحانه وغنائه ومن أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، واضعاً تميزاً وإنفراداً مختلفاً في أسلوب اللحن والتوزيع المتناسق مع كلمات الأغنية الجميلة ذات التفاؤل والثقة.

وتقول كلمات الأغنية:

" خطير في طبعك خطير بلونك *** خطير يا ربي يكون فـ عوني"

"ولي يحبك صار لك مجنونك *** وأنا أحبك موت لو لاموني"

"خطير يلي تمتلكني عيونك *** اقرا جنون الحب وسط عيوني"

"لو هز في يوم الغرام ركونك *** أنا من اسبابك تطيح اركوني"

ووضع حسين الجسمي في لحنه لأغنية "خطير" مقام "الكورد" ضمن إيقاعات عربية أصيلة ممزوجة بروح الإيقاعات الإماراتية الحديثة، مؤكداً أدائه وأسلوبه الغنائي المتفرد، الذي لا يشبه أحد.

هذا وقد طرح العمل وقدمه من خلال قناته الرسمية في موقع YouTube، الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.

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