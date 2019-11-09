باسكال مشعلاني بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها عبر "إنستغرام"

القاهرة – لايف ستايل
نشرت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، صورة لها عبر حسابها بموقع "انستغرام" للصور والفيديوهات.
وظهرت باسكال خلال الصورة التي نشرتها وهي مرتدية الـ"هوت شورت"، وعلقت عليها قائلةً بشكل به حالة من حالات الوعظ للجمهور..: "صباح الخير لا تيأس فالحياه في مره وحلوه، فكن صبورا، الله سيعطي عندما يريد".
وطرحت النجمة اللبنانية مؤخرًا كليب أغنيتها الأخيرة، التي تحمل عنوان "اتعذبت كفاية" باللهجة المصرية، والتي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت ترتيب الأغاني في عدد من البرامج الإذاعية، والتي كانت من كلمات وألحان الشاعر محمد رفاعى، ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وتم تصويرها في تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبناني زياد خوري.
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